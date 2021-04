ATP Cagliari, Lorenzo Sonego è in finale! Battuto dopo quasi 3 ore Taylor Fritz! (Di sabato 10 aprile 2021) Lorenzo Sonego vince un’altra battaglia e conquista la finale dell’ATP di Cagliari. Il piemontese ha sconfitto l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 5-7 6-1 dopo quasi tre ore di gioco. Una semifinale pazzesca con il numero 34 del mondo che si era portato avanti di due break nel secondo set, prima di subire la clamorosa rimonta dell’americano. Sonego è stato poi bravo a reagire prontamente nel terzo, centrando una preziosissima vittoria. Per Sonego si tratta della prima finale della carriera sulla terra rossa a livello ATP. In precedenza erano arrivate quella sull’erba ad Antalya (vittoria contro Kecmanovic) e quella sul cemento a Vienna (persa contro Rublev). Il titolo a Cagliari permetterebbe al nativo di Torino di entrare ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021)vince un’altra battaglia e conquista la finale dell’ATP di. Il piemontese ha sconfitto l’americanoFritz con il punteggio di 6-4 5-7 6-1tre ore di gioco. Una semifinale pazzesca con il numero 34 del mondo che si era portato avanti di due break nel secondo set, prima di subire la clamorosa rimonta dell’americano.è stato poi bravo a reagire prontamente nel terzo, centrando una preziosissima vittoria. Persi tratta della prima finale della carriera sulla terra rossa a livello ATP. In precedenza erano arrivate quella sull’erba ad Antalya (vittoria contro Kecmanovic) e quella sul cemento a Vienna (persa contro Rublev). Il titolo apermetterebbe al nativo di Torino di entrare ...

