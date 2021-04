Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 9 aprile: Franco in difficoltà ai Cantieri (Di venerdì 9 aprile 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 9 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Franco, assunto da Ferri per scovare il sabotatore dei Cantieri, affronta situazioni complicate. Chi sta creando problemi alle imprese navali? Franco continua a trovarsi in grande difficoltà ai Cantieri. Chi è il misterioso sabotatore? Boschi ha instaurato un legame sempre più forte con Ferri, il quale, intanto, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 aprile 2021)“Unal”, puntata del 92021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40?, assunto da Ferri per scovare il sabotatore dei, affronta situazioni complicate. Chi sta creando problemi alle imprese navali?continua a trovarsi in grandeai. Chi è il misterioso sabotatore? Boschi ha instaurato un legame sempre più forte con Ferri, il quale, intanto, ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

