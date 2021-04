(Di venerdì 9 aprile 2021) L'attaccante dell'Fernandoha concesso una lunga intervista a Il Gazzettino. L'argentino ha ripercorso le tappe della sua carriera, il suo primo approdo in Friuli e le prossime sfide della squadra bianconera. Queste le sue parole: "Quando sono arrivato a Udine (nel 2009 ndr) mi sono accorto che a mia disposizione c’era tutto per permettermi di crescere, per trovarmi a mio agio, una valida struttura, un bravo allenatore, idem i dirigenti, staff sanitario di qualità, come del resto le attrezzature e i servizi. Speravo davvero di potermi affermare, ma... Il problema, se di problema è il caso di parlare, è che nell’c’erano mostri sacri, Di, poi ancora Pepe, Floro Flores, che mila"."D’accordo con la società, che ...

Advertising

ItaSportPress : Udinese, Forestieri: 'Di Natale e Sanchez mi sbarravano la strada. Ora voglio rimanere' - - infoitsport : Le probabili formazioni di Udinese-Torino: Gotti mette Forestieri al fianco di Llorente - Toro_News : ? | PROBABILE Come si schiererà l'#Udinese di #Gotti contro il #Torino di #Nicola? #DePaul perno a centrocampo,… - Toro_News : ?? | DICHIARAZIONI Carico e determinato a chiudere bene la sua sfortunata stagione: ecco le parole di Fernando… - sportli26181512 : Udinese, Forestieri: 'Voglio convincere tutti per restare qui, l'anno prossimo si vedrà il vero Forestieri': Fernan… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Forestieri

Commenta per primo Ecco i convocati dell'per la partita di domani contro il Torino: Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet ... 7 Okaka; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente; 45Commenta per primo Fernando, attaccante dell', parla a Il Gazzettino , svelando i suoi progetti per il futuro: 'L'si è ripresa un atleta stimolato al top, per me si è trattato di un'altra sfida. ...L’attaccante dell’Udinese Fernando Forestieri ha concesso una lunga intervista a Il Gazzettino. L’argentino ha ripercorso le tappe della sua carriera, il suo primo approdo in Friuli e le prossime ...Fernando Forestieri vuole diventare ancora più importante per l'Udinese: il calciatore ha messo da parte i problemi fisici ed è tornato al top ...