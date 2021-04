The Real Housewives di Napoli: la seconda stagione da oggi su Discovery+ (Di venerdì 9 aprile 2021) Disponibile da oggi in streaming su Discovery+ la seconda stagione di The Real Housewives di Napoli, il Reality che ci porta nei salotti più glamour e pettegoli della città partenopea. The Real Housewives di Napoli tornano da oggi su Discovery+ con una seconda stagione scoppiettante, che riporterà gli spettatori nei salotti più glamour e pettegoli all'ombra del Vesuvio. Le Real Housewives di Napoli non si vedono da tempo e hanno lasciato dei conti in sospeso dagli ultimi infuocati incontri. I sassolini nelle scarpe (rigorosamente con tacchi altissimi) sono tanti e tutte fremono per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) Disponibile dain streaming suladi Thedi, ility che ci porta nei salotti più glamour e pettegoli della città partenopea. Theditornano dasucon unascoppiettante, che riporterà gli spettatori nei salotti più glamour e pettegoli all'ombra del Vesuvio. Ledinon si vedono da tempo e hanno lasciato dei conti in sospeso dagli ultimi infuocati incontri. I sassolini nelle scarpe (rigorosamente con tacchi altissimi) sono tanti e tutte fremono per ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - the_real_galaga : @KnifeWif3 ora le stan per prince philip sarann molto tristi?? - Dtti_digitale : Per Csaba dalla Zorza, scrittrice e volto del programma cult di Real Time “Cortesie per gli ospiti”, la cucina mode… - Real_MrsHoranx : RT @pcmAurora: @LTHQItaly quindi avevo sbagliato tutti i voti oltre ai rt, fantastico I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - Real_MrsHoranx : RT @h_a_b_i_t: @LTHQItaly @ladfromdoncasta grazie mille non stavo capendo più nulla ahahahha I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeart… -