Studenti e docenti protagonisti del convegno per i ’50 anni dell’IdO’

ROMA – 'La scuola oggi e i nuovi studenti' è il titolo della prima sessione che aprirà il convegno per i 50 anni dell'Istituto di Ortofonolgia (Ido) di Roma che si terrà dal 15 al 18 aprile in diretta streaming. Ad aprire la quattro giorni sarà dunque il mondo della scuola, se ne parlerà con gli esperti ma soprattutto con i veri protagonisti: studenti, docenti e dirigenti scolastici che nonostante le difficoltà dovute alla pandemia hanno saputo reagire inventandosi modi nuovi di fare scuola. Ma non solo, hanno cercato di mantenere viva la relazione seppure a distanza. La scuola come comunità non è rimasta immobile, anzi ha reagito affrontando l'emergenza. Dell'impegno e della creatività dimostrata si avranno le prove tangibili durante il primo appuntamento organizzato dall'Ido.

