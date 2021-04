Spagna, produzione industriale febbraio invariata su mese, -2,1% su anno (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Continua a mandare segnali negativi la produzione industriale in Spagna a febbraio. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione è stata invariata su base mensile, dopo il calo dello 0,8% del mese precedente. Inoltre, si è registrato un calo tendenziale del 2,1%, rispetto al -2,3% di gennaio e peggiore delle stime degli analisti (-1,3%). Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l’indice grezzo segna un -3,4% (-7% il precedente). Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Continua a mandare segnali negativi lain. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), laè statasu base mensile, dopo il calo dello 0,8% delprecedente. Inoltre, si è registrato un calo tendenziale del 2,1%, rispetto al -2,3% di gennaio e peggiore delle stime degli analisti (-1,3%). Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l’indice grezzo segna un -3,4% (-7% il precedente).

Borsa: Asia chiude in calo, pesa la Cina dopo inflazione Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla produzione industriale di Germania, Francia e Spagna. Previsti anche la bilancia commerciale tedesca e le vendite al dettaglio dell'Italia. Dagli ...

Produzione industriale Spagna (YoY) in febbraio Spagna, Produzione industriale in febbraio su base annuale (YoY) -2,1%, in aumento rispetto al precedente -2,3% (la previsione era -1,3%).

