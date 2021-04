Rt e incidenza in calo Ma Speranza già frena "Non lasciamoci trascinare" (Di venerdì 9 aprile 2021) Valentina Dardari Il ministro della Salute ha sottolineato che mettere in contraddizione battaglia sanitaria e ripartenza economica non fa bene al Paese Secondo quanto si apprende dall'analisi dei dati della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, riunitasi questa mattina, l'indice Rt medio nazionale è pari a 0,92, in calo rispetto a 0.98 della scorsa settimana. Rt e incidenza in calo A confermare il dato è stato lo stesso presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, che ha spiegato come sia "indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati. Pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare in termini di numero di tamponi eseguiti. Rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Valentina Dardari Il ministro della Salute ha sottolineato che mettere in contraddizione battaglia sanitaria e ripartenza economica non fa bene al Paese Secondo quanto si apprende dall'analisi dei dati della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, riunitasi questa mattina, l'indice Rt medio nazionale è pari a 0,92, inrispetto a 0.98 della scorsa settimana. Rt einA confermare il dato è stato lo stesso presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, che ha spiegato come sia "indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati. Pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare in termini di numero di tamponi eseguiti. Rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scende il valore dell'Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza d… - PulcinoRossoner : RT @GiovaQuez: Rt in calo a 0,92. Scende anche l’incidenza. In calo anche l’incidenza settimanale a 185 casi per 100 mila abitanti rispetto… - infoitinterno : Incidenza dei contagi in calo ma Rt oltre il limite: così la Sardegna rischia la zona rossa - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Scende il valore dell'Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza dei cas… - infoitinterno : Covid, monitoraggio settimanale: in calo Rt nazionale e incidenza -