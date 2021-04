(Di venerdì 9 aprile 2021) Gli agenti dell’XI Distretto di Pubblica Sicurezza San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, hannoall’Autorità Giudiziaria un individuo resosi responsabile dei reati di ricettazione e truffa. In particolare la vittima, presentatasi negli uffici di polizia, ha riferito che qualche tempo prima aveva messo in vendita uno smartphone su una piattaforma di Facebook denominata “Marketplace” e di aver spedito l’oggetto presso un indirizzo di Ostia dopo aver concordato la vendita per una cifra di 650 Euro con una persona che l’aveva contattata tramite il social network. Dopo la spedizione, il denunciante ha capito di essere stato raggirato in quanto ladel bonifico fornita dall’acquirente era risultata. Successivamente però sulla medesima piattaforma la vittima ha trovato un annuncio in cui veniva pubblicata la ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, compra un telefono online con una ricevuta falsa e tenta di rivenderlo sullo stesso sito: denunciato 21enne - pattypiperita : RT @China5ki: bongiorno ce sta er sole la Roma è magica e m'è entrata pure la naspi vado a compra' le seppie - CasilinaNews : #Roma, acquista in rete un cellulare e lo paga con una ricevuta falsa: tenta di rivenderlo sullo stesso sito… - SATtrnt : RT @China5ki: bongiorno ce sta er sole la Roma è magica e m'è entrata pure la naspi vado a compra' le seppie - China5ki : bongiorno ce sta er sole la Roma è magica e m'è entrata pure la naspi vado a compra' le seppie -

Ultime Notizie dalla rete : Roma compra

Goal.com

Nella seconda estrazione mensile dell 8 aprile i premi non si fermano acome avvenuto nella ...le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chie ...Ma più in generale ci si ricorda l'interesse di diversi private equity per lail Parma calcio e l'Inter. Food & Beverage Il settore si conferma essere uno dei comparti più attrattivi per gli ...L’autore G.D. di 21 anni, con precedenti di polizia, è risultato essere sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Roma e residente presso l’indirizzo di Ostia dove era stato spedito ...Un geometra del comune di Latina, in forza al Servizio ambiente, è finito agli arresti domiciliari per reati legati al traffico di stupefacenti e concussione. La storia è stata scoperta a ...