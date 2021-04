Ranking UEFA per Club, Inter stabile al 26esimo posto (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Inter stabile nel Ranking UEFA per Club Nonostante l’uscita precoce dalle coppe europee, l’Inter rimane stabile al 26esimo posto nel Ranking UEFA per Club. Il Club nerazzurro ha 53 punti, frutto sopratutto della passata stagione con l’arrivo in finale di Euorpa League dove ha collezionato 25 punti. In testa a questa speciale classifica troviamo il Bayern Monaco (132 punti) che precede Real Madrid (124) e Barcellona (122). Subito sotto il podio la Juventus, prima delle italiane con 120 punti che però rischia di essere scavalcata dal Manchester City che si trova in quinta posizione a 117. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) L’nelperNonostante l’uscita precoce dalle coppe europee, l’rimanealnelper. Ilnerazzurro ha 53 punti, frutto sopratutto della passata stagione con l’arrivo in finale di Euorpa League dove ha collezionato 25 punti. In testa a questa speciale classifica troviamo il Bayern Monaco (132 punti) che precede Real Madrid (124) e Barcellona (122). Subito sotto il podio la Juventus, prima delle italiane con 120 punti che però rischia di essere scavalcata dal Manchester City che si trova in quinta posizione a 117. L'articolo proviene damagazine.

