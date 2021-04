Pressing di Ankara su Draghi

(Di venerdì 9 aprile 2021) Diplomazie al lavoro per ‘ricucire’ quella che da alcuni osservatori viene definita una “crisi senza precedenti” nei rapporti tra Roma e. A quanto apprende l’Adnkronos, nel colloquio avuto ieri sera con l’ambasciatore Massimo Gaiani, convocato “con un breve preavviso” al ministero degli Esteri dopo le parole di Mario, che ha definito Recep Tayyip Erdogan “un dittatore”, il vice ministro degli Esteri turco e direttore degli Affari Ue Faruk Kaymakci ha chiesto che siano “ritirate le inaccettabili dichiarazioni del presidente del Consiglio italiano”. Fonti informate escludono ci possa essere alcun contatto diretto traed Erdogan, che nelle settimane scorse aveva tra l’altro più volte espresso l’intenzione di venire a Roma l’11 giugno per la partita inaugurale degli Europei Turchia-Italia, con l’opera di ricucitura ...

