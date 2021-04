Miley Cyrus, Alessandra Amoroso e tutte le novità musicali della settimana (Di venerdì 9 aprile 2021) Miley Cyrus ed Alessandra Amoroso sono tra le protagoniste della nostra rubrica “Fuori Ora” con le loro novità musicali. Il nuovo singolo di Miley Cyrus estratto da “Plastic Hearts”, Angels Like You e la doppia uscita dell’artista salentina con Sorriso Grande e Piuma. Nel nostro appuntamento del venerdì, oggi grande spazio alle donne con l’atteso ritorno di Alice Merton con Vertigo ed il primo singolo di Mara Sattei, nome di punta della nuova generazione con Scusa prodotta dal fratello tha Supreme. L’attesissimo duetto tra P!nk e Rag’n’Bone Man in Anywhere Away From Here ed il nuovo singolo dei Twenty One Pilots. Il viaggio nel rap nostrano continua con Franco 126. Presente anche il cantautorato italiano con Motta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)edsono tra le protagonistenostra rubrica “Fuori Ora” con le loro. Il nuovo singolo diestratto da “Plastic Hearts”, Angels Like You e la doppia uscita dell’artista salentina con Sorriso Grande e Piuma. Nel nostro appuntamento del venerdì, oggi grande spazio alle donne con l’atteso ritorno di Alice Merton con Vertigo ed il primo singolo di Mara Sattei, nome di puntanuova generazione con Scusa prodotta dal fratello tha Supreme. L’attesissimo duetto tra P!nk e Rag’n’Bone Man in Anywhere Away From Here ed il nuovo singolo dei Twenty One Pilots. Il viaggio nel rap nostrano continua con Franco 126. Presente anche il cantautorato italiano con Motta ...

MileyCyrusITA : @flowyrus Il vinile uscirà anche in Italia! ?? Disponibile ovunque dal 9 LUGLIO, lo stesso giorno in cui uscirà negl… - _cyrus_miley__ : @_duki_ veni dame un beso - pvnisherr : miley cyrus sarà anche insignificante ora ma nel 2015 mi ha donato dead petz e per questo nutrirò sempre un profond… - ale_jiley : RT @AsiaBaldi8: Miley Cyrus mia persona preferita nel mondo da sempre ?? - ALWAYZY0U : e comunque il mullet solo se siete miley cyrus o ursula corbero -