J-Ax guarito dal Covid si sfoga: la sua paura più grande (Di venerdì 9 aprile 2021) J-Ax guarito dal Covid racconta il suo dramma: ha aspettato per rispetto verso gli altri malati, ma ci sono troppe cose che non funzionano Ha aspettato di essere guarito e fuori da ogni pericolo prima di parlare. Oggi però J-Ax può raccontare il suo dramma e la sua rinascita, lanciando un messaggio duro. Un lungo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) J-Axdalracconta il suo dramma: ha aspettato per rispetto verso gli altri malati, ma ci sono troppe cose che non funzionano Ha aspettato di esseree fuori da ogni pericolo prima di parlare. Oggi però J-Ax può raccontare il suo dramma e la sua rinascita, lanciando un messaggio duro. Un lungo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

romeoagresti : ?? #Demiral è guarito dal COVID-19 // Demiral has recovered from COVID-19 - giannileft : RT @giannileft: Gli anticorpi monoclonali sono una cura,ci hanno guarito Trumpino in 4 giorni dal covid. Si prenotino e si distribuiscano a… - giannileft : Gli anticorpi monoclonali sono una cura,ci hanno guarito Trumpino in 4 giorni dal covid. Si prenotino e si distribu… - maria51480385 : @MignottAir Sei giovane... perché non vai a fare una visita dal Di Bella? Ha guarito tanta gente spacciata dai dottori... VAIIIII??..!!!! - gossipnewitalia : Lo chef e personaggio televisivo Alessandro Borghese parla della sua esperienza avuta, dopo aver contratto il Covid… -