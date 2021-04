Isola 15, Daniela Martani e Akash Kumar in diretta social contro Andrea Cerioli: “Stretega, di concreto non fa un caz*o” (Di venerdì 9 aprile 2021) Accade spesso che tra gli eliminati di un reality si stringano o rinsaldino, una volta usciti dal programma, amicizia e alleanze. Sembra proprio questo il caso degli ex concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi Daniela Martani ed Akash Kumar. L’ex hostess eliminata nella puntata di lunedì scorso e il modello dagli occhi di ghiaccio uscito a pochi giorni dall’inizio del reality si sono infatti confrontati in una diretta Instragram in cui si sono espressi senza filtro sul programma e sui concorrenti. Principale bersaglio della loro conversazione è stato il naufrago Andrea Cerioli. Evidentemente il modello ed ex tronista di Uomini e Donne non piace proprio ai due ex naufraghi. La Martani lo ha infatti accusato di essere molto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 aprile 2021) Accade spesso che tra gli eliminati di un reality si stringano o rinsaldino, una volta usciti dal programma, amicizia e alleanze. Sembra proprio questo il caso degli ex concorrenti di questa edizione de L’dei Famosied. L’ex hostess eliminata nella puntata di lunedì scorso e il modello dagli occhi di ghiaccio uscito a pochi giorni dall’inizio del reality si sono infatti confrontati in unaInstragram in cui si sono espressi senza filtro sul programma e sui concorrenti. Principale bersaglio della loro conversazione è stato il naufrago. Evidentemente il modello ed ex tronista di Uomini e Donne non piace proprio ai due ex naufraghi. Lalo ha infatti accusato di essere molto ...

Novella_2000 : Akash Kumar e Daniela Martani sparlano di Andrea Cerioli e rivelano ciò che ha detto a telecamere spente #isola - payneisallboy : SEMPRE DANIELA MARTANI CHE DICE “IO NON SO COME FA AD AVERE TUTTI STI FOLLOWER” MI CHIEDO ANCH’IO COME TU POSSA AVE… - payneisallboy : DANIELA MARTANI CHE DICE CHE ANDREA CERIOLI È: ANTIPATICO, INUTILE, CHE NON FA UN CAZZO ED È MOLTO NERVOSO. SICURA… - blogtivvu : Daniela Martani dopo l’#Isola: “Io no vax? Falsità”, e parla dei vaccini - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Daniela Martani rivela la verità sulla quarantena e sui vaccini #isoladeifamosi #danielamartani -