Il cordoglio del Regno Unito per la morte del principe Filippo | le parole di Johnson

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 aprile 2021) Interrotte tutte le trasmissioni sui canali inglesi per fare spazio alle news dopo la notizia delladel. Purtroppo i sudditi di sua maestà si aspettavano una notizia di questo tipo, e non solo perchè il, dalla tempra più che dura, aveva 99 anni ma perchè nell’ultimo periodo se l’era vista brutta ed era stato per settimane in ospedale. La notizia della suaoggi però lascia lo stesso tutti sgomenti. E’ stato ilconsorte, un uomo capace di stare al fianco di una regina come Elisabetta II per oltre 70 anni. Tra i primi commenti quello di Borische ha parlato alcon un breve discorso di circa due minuti: “Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e ...