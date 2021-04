Google fa le pulizie di Primavera | rinnova il Play Store e chiude forse due appHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 9 aprile 2021) Giornata di novità per le app, questa, a partire dalche sinell’estetica sino a, beh, l’ennesima chiusura di un servizio. Anzi, a dir la verità sarebbero due: Material Gallery eShopping. Se della nuova interfaccia grafica dellovirtuale di Mountain View siamo del tutto certi – il roll out è in corso, e sul Pixel 4 XL in redazione è già attiva – delle due chiusure non possiamo dire altrettanto, visto che si tratta di una (doppia) ipotesi che nasce dall’analisi del codice delle app.abbandona il menu hamburger e lo sostituisce con un più elegante menu accessibile cliccando sull’immagine del proprio profilo (l’icona in alto a destra, per intenderci). Il...