Francesca Sofia Novello | la fidanzata di Valentino Rossi | “Non è facile quando ti toccano una chiappa Io rispondo con un ceffone”

(Di venerdì 9 aprile 2021) “A 19 anni non èlavorare con persone che ti guardano il sederepassi e tiunafai una foto.facevamo le foto col pubblico capitava, e a me è capitato due volte, che qualcuno allungava le mani: ho risposto con un sonoro, così bisogna fare, bisogna difendersi”. A dirlo èdi, oggi 27enne, in un’intervista a Vanity Fair. Fino al 2016 infatti laè stata “ombrellina”, ovvero portatrice di ombrelli parasole e parapioggia per i piloti di motociclismo prima dello start. Protezione dalle intemperie, sorrisi alle telecamere di mezzo mondo e curve che ...

Advertising

FQMagazineit : Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi: “Non è facile quando ti toccano una chiappa. Io rispondo… - rayyanazharr : anna, francesca , sofia , emma , balotelli , totti - infoitsport : MotoGP, Francesca Sofia Novello svela i retroscena del lavoro da ombrellina - Corriere : Francesca Sofia Novello: «Molestie? È capitato. Ho reagito con dei ceffoni» - Corriere : Francesca Sofia Novello: «Molestie? È capitato. Ho reagito con dei ceffoni» -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Sofia

... Cristina Bernardini, Giulia Panvini, Cristina Giraudo,Pivato, Roberta Vivi, Roberta ...Vedani Gioia , architetta e ad di Planetaria Hotels. "Perché leadership non è correre dietro per ...Oggi modella e influencer,Novello , 26 anni, intervistata da "Vanity Fair" ha ricordato i tempi in cui seguiva il motomondiale come ragazza immagine. Ed ora torna con Corriere.it ...Rimangono alla fine in gara Roberto Ciufoli, Angela Melillo e Francesca Lodo. Ma quest’ultima cede poco ... La terza protagonista è la ventiduenne Sofia, che viene da Los Angeles. E’ una studentessa ...Sarà una donna a guidare la pattuglia di Forza Italia per il Comune: oltre alla commissaria cittadina, Cristina Rossello, in corsa anche Federica Olivares e Sofia Vedani Gioia. Addio Area B e alle ult ...