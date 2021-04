Dopo Facebook scatta l'allerta per Linkedin: 500 milioni di profili a rischio hackeraggio sul dark web (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo il caso dei milioni di profili Facebook hackerati e tornati online, scatta l'allerta per un altro furto di credenziali: questa volta si tratta di 500 milioni di profili Linkedin , la piattaforma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021)il caso deidihackerati e tornati online,l'per un altro furto di credenziali: questa volta si tratta di 500di, la piattaforma ...

