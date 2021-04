Covid oggi 18.938 nuovi casi e picco di decessi (718), calano le intensive (Di venerdì 9 aprile 2021) Covid in Italia oggi, bollettino del 9 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid oggi sono ancora in crescita, 18.938, ieri erano stati 17.221. picco di decessi nelle ultime 24 ore, ben 718 contro i 487 di ieri. In Italia ad oggi sono morte per il Covid 113.579 persone. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 362.973, con l’indice di positività che sale al 5,2%. (prosegue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 60 in meno, in tutto 3.603. In Campania 2.225 nuovi casi e 31 morti, i pazienti in terapia intensiva sono 148 Sono 2.225 i nuovi casi di coronavirus emersi ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 aprile 2021)in Italia, bollettino del 9 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Idisono ancora in crescita, 18.938, ieri erano stati 17.221.dinelle ultime 24 ore, ben 718 contro i 487 di ieri. In Italia adsono morte per il113.579 persone. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 362.973, con l’indice di positività che sale al 5,2%. (prosegue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 60 in meno, in tutto 3.603. In Campania 2.225e 31 morti, i pazienti in terapia intensiva sono 148 Sono 2.225 idi coronavirus emersi ...

