Coronavirus | Brusaferro “Curve toccano plateau | Rt sotto 1”

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ledanno un quadro dinamico, il contagio ha raggiunto un. Si vede una decrescita lenta. Alcune regioni sono in decrescita, altre in contrario sono in crescita. Per quanto riguarda l'incidenza è scesa a 210 per 100 mila abitanti rispetto ai 232 della settimana precedente. Per quanto riguarda l'Rt è a 0,92 ed è in lieve decrescita, anche se ci sono 8 regioni sopra l'1. Ci sono regioni con rischio alto, sono Valle d'Aosta e Sardegna, mentre le altre viaggiano a rischio 1 e 2”. A dirlo il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio, nel corso della conferenza stampa settimanale sul Covid-19.“L'occupazione delle terapie intensive si sta stabilizzando, siamo arrivati ad un, così pure per le aree mediche. Sui decessi, l'età mediana è in decremento ed è risultato dal ...