Calciomercato Juventus, scambio con lo United: sul piatto Rabiot (Di venerdì 9 aprile 2021) Calciomercato Juventus – Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni su quello che sarà il mercato del futuro. Bianconeri pronti a rivoluzionare la rosa in specie laddove bisogna migliore, come il centrocampo. Tanti nomi sondati ma l’ultima suggestione sembra far felice la dirigenza bianconera. Si parla infatti di Rabiot per donny van der beek . Calciomercato Juventus, Rabiot verso lo United? Il centrocampista olandese acquistato dall’Ajax sta faticando in Inghilterra e la Premier League non sembra essere il suo campionato, proprio per questo il Manchester starebbe pensando alla sua cessione, ma il mercato al risparmio è anche un mercato di opportunità. Adrien Rabiot sta faticando anche lui alla Juventus, acquistato a parametro ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 9 aprile 2021)– Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni su quello che sarà il mercato del futuro. Bianconeri pronti a rivoluzionare la rosa in specie laddove bisogna migliore, come il centrocampo. Tanti nomi sondati ma l’ultima suggestione sembra far felice la dirigenza bianconera. Si parla infatti diper donny van der beek .verso lo? Il centrocampista olandese acquistato dall’Ajax sta faticando in Inghilterra e la Premier League non sembra essere il suo campionato, proprio per questo il Manchester starebbe pensando alla sua cessione, ma il mercato al risparmio è anche un mercato di opportunità. Adriensta faticando anche lui alla, acquistato a parametro ...

