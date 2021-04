Bonus donne 2021: i chiarimenti dell'INPS (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Bonus donne 2021 è stato introdotto dall'ultima Legge di Bilancio allo scopo di agevolare l'occupazione femminile in un periodo storico molto complesso per il mondo del lavoro. Le donne sono, insieme ai giovani, una categoria di soggetti che faticano molto ad inserirsi nel mondo del lavoro e proprio per questo il Governo ha deciso di concedere un'agevolazione fiscale ai datori di lavoro che procederanno con assunzioni o trasformazioni di rapporti lavorativi già esistenti. L'esonero contributivo del 100% non spetta però a tutti i datori di lavoro che assumono donne. Per ottenere questo Bonus infatti sono rilevanti sia le tipologie di contratto di assunzione che le caratteristiche della lavoratrice. L'INPS ha fornito dei chiarimenti ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilè stato introdotto dall'ultima Legge di Bilancio allo scopo di agevolare l'occupazione femminile in un periodo storico molto complesso per il mondo del lavoro. Lesono, insieme ai giovani, una categoria di soggetti che faticano molto ad inserirsi nel mondo del lavoro e proprio per questo il Governo ha deciso di concedere un'agevolazione fiscale ai datori di lavoro che procederanno con assunzioni o trasformazioni di rapporti lavorativi già esistenti. L'esonero contributivo del 100% non spetta però a tutti i datori di lavoro che assumono. Per ottenere questoinfatti sono rilevanti sia le tipologie di contratto di assunzione che le caratteristichea lavoratrice. L'ha fornito dei...

