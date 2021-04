Benevento, Noi Campani: “Si allarga il fronte a sostegno di Mastella” (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Accogliamo con grande entusiasmo l’adesione del Nuovo Psi alla proposta programmatica di Clemente Mastella, come annunciato dal rappresentate di Benevento, Raffaele Tibaldi. Prendiamo atto che il fronte della coalizione di centrosinistra a sostegno del nostro sindaco si va allargando inglobando forze politiche nuove e prestigiose che, siamo certi, sapranno dare un prezioso contributo allo sviluppo della città superando anche quei limiti che inevitabilmente l’azione di governo fa registrare, soprattutto tra le tante difficoltà di questi tempi. Siamo certi che l’azione amministrativa non potrà che essere più puntuale e accorta grazie alle importanti energie e sensibilità che il primo cittadino è in grado di calamitare. Una capacità politica ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Accogliamo con grande entusiasmo l’adesione del Nuovo Psi alla proposta programmatica di Clemente, come annunciato dal rappresentate di, Raffaele Tibaldi. Prendiamo atto che ildella coalizione di centrosinistra adel nostro sindaco si vando inglobando forze politiche nuove e prestigiose che, siamo certi, sapranno dare un prezioso contributo allo sviluppo della città superando anche quei limiti che inevitabilmente l’azione di governo fa registrare, soprattutto tra le tante difficoltà di questi tempi. Siamo certi che l’azione amministrativa non potrà che essere più puntuale e accorta grazie alle importanti energie e sensibilità che il primo cittadino è in grado di calamitare. Una capacità politica ...

