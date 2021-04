Bayern Monaco | Rummenigge | “Servono calma e concentrazione Basta parlare di Flick!”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 aprile 2021) La situazione in casanon è delle migliori dopo la sconfitta in casa in Champions League contro il Psg. L’amministratore delegato dei tedeschi, Karl-Heinzè intervenuto alla Bild per mettere a tacere le critiche rivolte soprattutto all’allenatore Flick: “Dobbiamo restare uniti, dobbiamo lavorare in modo armonioso, leale e professionale: è quello che chiedo alla dirigenza sportiva ed è quello che ha sempre contraddistinto l’Fcdell’addio di Flick. Questo argomento deve cessare! Non c’è bisogno di commentarlo costantemente, soprattutto perché siamo nell’ultimo quarto di stagione, siamo primi in Bundesliga con 7 punti di vantaggio e abbiamo ancora la possibilità di qualificarci per la semifinale di Champions, nonostante la sconfitta per 3-2 ...