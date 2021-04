Vaccino AstraZeneca, Crisanti: È ben più pericoloso prendere l’aereo. Non abbiamo alternative a fidarci (Di giovedì 8 aprile 2021) “C’è un problema di percezione, è chiaro, ma non mi stanco di ripetere che, anche se fosse provato un nesso causale, parliamo comunque di episodi rarissimi" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) “C’è un problema di percezione, è chiaro, ma non mi stanco di ripetere che, anche se fosse provato un nesso causale, parliamo comunque di episodi rarissimi" L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - repubblica : Crisanti: 'AstraZeneca vaccino sicuro. Più pericoloso prendere l'aereo' - SkyTG24 : ? 'AstraZeneca è un vaccino tra i più sicuri al mondo' ? 'Se avessimo vaccinato le persone giuste avremmo meno dece… - Salvatoreri : @elenoirebartoli @sole24ore Se non ci arriva non c'è bisogno di esternarlo. Astrazeneca è la marca, e non è cambiat… - patbe3 : RT @Leonardobecchet: Una civiltà che non capisce la differenza tra 500 morti al giorno e 1 morto su un milione x effetti collaterali vaccin… -