Sì | ho paura | sono malata e mi aspetta un lungo cammino Laura Boldrini | annuncio-choc | domani l' intervento chirurgico

(Di giovedì 8 aprile 2021)ha rivelato di esseree di aver bisogno di un'operazione che la terrà lontana dalle attività politiche e parlamentari per un po' di tempo. “mi ricovero per essere sottoposta ad une mipoi undi cure e riabilitazione. Ho? Sì, ho un po'”, ha scritto la deputata del Pd inmessaggio pubblicato su Facebook. Un messaggio che ha colto un po' tutti di sorpresa, dato che non si avevano notizie della malattia della. La quale ha voluto spiegare la situazione a chi la segue nel suo percorso politico e parlamentare: “Dopo giorni di accertamenti medici è arrivata la notizia che più temevo, che ...

Advertising

La7tv : #tagada Scontri a #Montecitorio, l'analisi di Paolo Berizzi: 'Chi protesta in modo civile va ascoltato ma c'è anche… - marcofurfaro : 'Quando parlo di ius soli e legge Zan parlo di cose che portano nel futuro e ci tolgono dal Medioevo. Queste sono l… - angelomangiante : Una sconfitta che non sposta di un centimetro l'orizzonte. Ne vincerà tante di finali. A Miami il solco già traccia… - ffabiolat_ : RT @Angelhaze05: Si sono innamorate e hanno vissuto mesi da coppia affiatata ad oggi rivedendole è tutto chiaro...la conseguenza fuori? Non… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Laura #Boldrini ha rivelato di essere malata, domani l'intervento chirurgico: 'Un lungo cammino. E sì, ho un po' paura… -

Ultime Notizie dalla rete : paura sono

Il Sole 24 ORE

I livelli di energiabassi e la sensibilità è alta: la cosa migliore, anziché entrare in ... Soli: ladi impegnarvi e commettere un errore oggi è molto presente. Rischiate di farvi scappare ...Ho? Sì, ho un po'. Penso che chiunque al mio posto l'avrebbe. Al tempo stesso però ho ... ai colleghi e alle colleghe e al personale sanitario chesicura mi aiuteranno in questa ...Pur “liberi” e lontani dal soffocante protocollo della Famiglia Reale, Meghan Markle e il principe Harry non si sentono al sicuro nella ...Cosa preoccupa maggiormente gli italiani oggi? A turbare pensieri e stati d’animo sono il senso di precarietà e incertezza del futuro (63%), la paura per le condizioni di salute personali e per i ...