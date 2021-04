Rossi vs Quartararo | a Doha il Dottore ha segnato il passo

(Di giovedì 8 aprile 2021) Valentinoe Fabio, stessa moto ma destini differenti. Nel GP diil transalpino conquista la prima vittoria stagionale, mettendosi a pari con il vincitore della prima gara Maverick Vinales. Valentino, invece, è fuori dai punti, complice anche una qualifica a dir poco disastrosa. Entrambi dispongono della stessa Yamaha M1, identica al bullone, con lo stesso supporto. E allora perché così tanta differenza? Facciamo un’analisi delgara, per renderci conto di ciò che separa il vecchio campione dalla nuova leva. GPMotoGP, la gara: trionfo del “diablo”davanti a Zarco e Martin, cosa dicono i tempi del GP di? Facciamo una premessa importante: i due piloti partono da ...

Gli è mancata un po' l'energia e la velocità alla fine cone l'astuzia con Zarco . Ma è solo una questione di tempo prima che ottenga la sua prima vittoria '.deludente Se Jorge ...... soprattutto se paragonato ai risultati della squadra Yamaha ufficiale, che ha fatto doppietta con le vittorie di Vinales prima epoi. Dopo un buon 4° posto in griglia,ha chiuso 12° ...MotoGP: "Può essere un bene per lo spettacolo ma non è così dal punto di vista di un pilota. Martin è stato da pelle d'oca ma Zarco è il più completo. A Portimao potrebbe vincere ancora Oliveira" ...Ma la cosa più grave è che né Rossi né Morbidelli né nessuno all’interno del box sappia spiegare esattamente cosa sia successo. A Losail il bilancio del team Petronas è stato disastroso, soprattutto s ...