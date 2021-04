Il nuovo malware Android che promette due mesi gratis di Netflix su WhatsApp

(Di giovedì 8 aprile 2021) Unpericolosoavrebbe fatto capolino nel mondospacciandosi come app per la visione del popolare servizio di streaminge usandocome trampolino di lancio per diffondersi sugli smartphone.su smartphone Foto di Terje Sollie da PexelsDopo la recente notizia delche si fingeva aggiornamento di sistema per, stavolta è il turno di una falsa app diche veniva installata sui cellulari delle vittime con l’ingannevole promessa di duedi visione gratuita sulla popolare piattaforma di streaming. “Promuovendosi” viaai contatti presenti sui cellulari colpiti. L’allarme viene da un recente rapporto di Check Point ...

U nè in circolo per il sistema Android e questa volta riguarda Netflix. Vediamo cosa succede e quali provvedimenti prendere Check Point Research (CPR), division threat intelligence di Check ...UnAndroid è stato scovato sul Google Play Store, gli utenti Android sono quindi a rischio se non prestano la dovuta attenzione. Spacciandosi per l'app di Netflix , il pericoloso software è ...Anche se nei prossimi mesi LG si appresta a chiudere la divisione smartphone, non significa che i suoi ultimi smartphone smetteranno di ricevere aggiornamenti e patch di sicurezza. L'azienda sudcorean ...Dopo il malware che si mascherava da aggiornamento di sistema per smartphone Android, ora il sistema operativo del robottino verde ha un nuovo nemico: un’applicazione che si finge come ...