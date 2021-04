Final Fantasy VII Remake su PC e Xbox? Il gioco deve rimanere esclusiva PlayStation solo per altri due giorni (Di giovedì 8 aprile 2021) Il 10 aprile è una data potenzialmente molto importante per i fan di Final Fantasy e per tutti i giocatori che attendono un qualche segno da Square Enix. Final Fantasy VII Remake è infatti disponibile su PS4 e arriverà su PS5 con la versione Intergrade il 10 giugno di quest'anno ma a brevissimo le versioni PlayStation potrebbero avere compagnia. Come sottolineato sin dai tempi dell'ultimo rinvio prima dell'uscita, l'esclusività PlayStation di Final Fantasy VII Remake dovrebbe avere un termine. Quel termine dovrebbe arrivare tra pochissimo e più precisamente il 10 aprile 2021. Questa scadenza è stata ricordata dall'analista e insider Benji-Sales: "Semplicemente un reminder, il contratto per l'esclusività ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) Il 10 aprile è una data potenzialmente molto importante per i fan die per tutti i giocatori che attendono un qualche segno da Square Enix.VIIè infatti disponibile su PS4 e arriverà su PS5 con la versione Intergrade il 10 giugno di quest'anno ma a brevissimo le versionipotrebbero avere compagnia. Come sottolineato sin dai tempi dell'ultimo rinvio prima dell'uscita, l'esclusivitàdiVIIdovrebbe avere un termine. Quel termine dovrebbe arrivare tra pochissimo e più precisamente il 10 aprile 2021. Questa scadenza è stata ricordata dall'analista e insider Benji-Sales: "Semplicemente un reminder, il contratto per l'esclusività ...

