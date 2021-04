Erdogan e Michel: questo e quello per me pari son… (Di giovedì 8 aprile 2021) Quando ieri, ricordando l’aria del Rigoletto di Verdi, ho messo su Tweet e Facebook il mio giudizio, negativo, che pareggiava i comportamenti del Presidente turco Erdogan e del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, qualcuno mi ha detto di non esagerare ma sono convinta di non aver esagerato. Mi riferisco all’incontro di due giorni fa ad Ankara tra il Presidente turco Erdogan e i rappresentanti massimi di due istituzioni europee, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione UE e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. Il vertice è stato organizzato dopo che Bruxelles ha accettato di riaprire le porte alla Turchia nonostante la situazione del Paese in tema di stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà continui a suscitare forti preoccupazioni in Europa, non ultima la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Quando ieri, ricordando l’aria del Rigoletto di Verdi, ho messo su Tweet e Facebook il mio giudizio, negativo, che pareggiava i comportamenti del Presidente turcoe del Presidente del Consiglio europeo Charles, qualcuno mi ha detto di non esagerare ma sono convinta di non aver esagerato. Mi riferisco all’incontro di due giorni fa ad Ankara tra il Presidente turcoe i rappresentanti massimi di due istituzioni europee, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione UE e Charles, presidente del Consiglio europeo. Il vertice è stato organizzato dopo che Bruxelles ha accettato di riaprire le porte alla Turchia nonostante la situazione del Paese in tema di stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà continui a suscitare forti preoccupazioni in Europa, non ultima la ...

Advertising

ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - brandobenifei : La Presidente @vonderleyen lasciata senza sedia da #Erdogan se ne sarebbe dovuta andare, vendicando così anche le d… - Rinaldi_euro : Per me la figuraccia l’ha fatta Charles Michel perché si sarebbe dovuto alzare e cedere la poltrona alla vdL metten… - Linda8052079633 : @fattoquotidiano A parte che è l'Europa che dà confidenza ad un uomo quale Erdogan che sta portando la Turchia indi… - castell32082033 : RT @mpiacenonaver1: Io della vicenda Erdogan,Von der Layen,Michel devo dire,(il fatto che Erdogan sia Erdogan nn mi meraviglia),che ho ammi… -