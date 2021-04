ePrix di Roma, gare trasmesse in chiaro, in esclusiva, su Mediaset (Di giovedì 8 aprile 2021) Sta per terminare il conto alla rovescia verso l'E - Prix di Roma di Formula E. In diretta e in esclusiva in chiaro, sabato 10 aprile alle ore 16.00 e domenica 11 aprile dalle ore 13.00, su Italia 1 , ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 8 aprile 2021) Sta per terminare il conto alla rovescia verso l'E - Prix didi Formula E. In diretta e inin, sabato 10 aprile alle ore 16.00 e domenica 11 aprile dalle ore 13.00, su Italia 1 , ...

Advertising

infoiteconomia : ePrix Roma, MINI elettrica Safety Car al debutto - infoiteconomia : Formula E, ePrix Roma: un tracciato tutto nuovo per due sfide spettacolari live su Sky - FormulaPassion : #FormulaE | Il circuito dell'Eur si prospetta particolarmente insidioso, come illustrato dal team #Jaguar… - EprixFormulaE : Dopo la pausa forzata del 2020, a causa della pandemia di covid 19, la Formula E torna a Roma, con un’edizione a po… - UgoBaroni : RT @SkySport: Formula E, ePrix Roma: un tracciato tutto nuovo per due sfide spettacolari live su Sky -