Elisabetta Gregoraci | avvistata con un altro uomo | ecco chi è

(Di giovedì 8 aprile 2021) Una delle ultime stories pubblicate daha creato grande dibattito. Chi è l’con cui va in giro?(Gettyimages)Chesia uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi mesi, è una notizia che ormai non rappresenta più una novità. La partecipazione all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ di sicuro ha dato modo alla bella showgirl calabrese di cavalcare un’onda di notorietà importante, che l’ha vista protagonista all’interno della casa di Cinecittà. Il flirt con Pierpaolo Pretelli, terminato con un nulla di fatto, visto che alla fine il modello si è concentrato sulla relazione con Giulia Salemi, con la quale pare la relazione stia proseguendo ancora adesso a distanza ormai di diverse ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

LiberoQuotidiano.it

... 'Ora sono una supereroina' LE SQUADRE - Per la squadra 'GFVIP' scenderanno in campo Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito,, Francesco Oppini, Giacomo Urtis. Per gli '...ha un ammiratore segreto. La showgirl calabrese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la immortala nella vasca da bagno con 300 rose rosse. Ad accompagnare lo ...Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggiano il decimo anniversario del game-show in prima serata. Domenica 11 aprile, su Canale 5, prende infatti il via "Avanti un altro! Pure di sera". Nel primo appunt ...Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis, Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio e Alba Parietti. «Cosa c’è da aspettarsi? – ha ...