Elisa Isoardi sostituisce Barbara D’Urso a Mediaset? Ecco il programma che le verrà affidato

Advertising

anticipazionitv : #isola ?? Elisa squalificata nelle prossima puntata? Ecco cosa ha fatto ???? - chiccobraga : RT @oocisola: Su Playa Esperanza viene trovato un serpente, Elisa Isoardi vuole capire se è vivo toccandolo con un bastone, Miryea: “oddio… - xedseyes : RT @oocisola: Su Playa Esperanza viene trovato un serpente, Elisa Isoardi vuole capire se è vivo toccandolo con un bastone, Miryea: “oddio… - MsFelineDion : Elisa Isoardi e Daniela Martani sono la stessa persona #isola - maledetto_paolo : RT @salvinimi: Dopo la prova del cuoco ora Elisa Isoardi è stata cacciata via anche dall'isola dei famosi. Volete saper che gli aveva fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Daniela Martani abbandona definitivamente l'Isola dei Famosi. Mentreaccetta di rimanere su Playa Esperanza. Questo il verdetto della puntata di lunedì sera dell'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi ha visto anche l'arrivo di due nuove ...Motivo per cui, la sera stessa sono stati eliminati due naufraghi: Daniela Martani ed. La prima ha deciso di non continuare la sua avventura a Playa Esperanza e di tornare in Italia, ...Motivo per cui, la sera stessa sono stati eliminati due naufraghi: Daniela Martani ed Elisa Isoardi. La prima ha deciso di non continuare la sua avventura a Playa Esperanza e di tornare in Italia, ...Miryea Stabile, insieme a Elisa Isoardi e Vera Gemma, critica alcuni dei naufraghi in gara sull'isola principale. Il video, ...