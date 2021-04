Calciomercato – Inter | PSG e altre due big su De Vrij | nerazzurri tranquilli

(Di giovedì 8 aprile 2021) Stefan Denel mirino delle big europee Tornato in campo ieri sera dopo la positività al Covid, Stefan Desi è confermato su ottimi livelli. L’olandese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, sarebbe finito nel mirino delle big europee come PSG, Liverpool e Manchester City. Al momento il club nerazzurro è abbastanza tranquillo anche per via della durata del contratto che scadrà nel 2023. “Un elemento fondamentale, addirittura unico considerando la difesa a 3 di Conte. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e qualche discorso sul rinnovo è già stato fatto, rinviando però alla fine della stagione un vero approfondimento. Da capire, a questo punto, se una proposta particolarmente consistente possa far cambiare i piani al club nerazzurro”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene da ...

Advertising

nibali : RT @Gazzetta_it: Focus #mercato - Il prezzo di #Milenkovic cala, il #Milan prova a battere l'#Inter. Juve-#Dragusin: sì - gilnar76 : Il retroscena dell’ex Inter: « ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - interliveit : ??#Inter, obiettivo laterale sinistro: possibile ritorno di fiamma per #Kostic, super assist man dell'#Eintracht… - Nerazzurrisiamo : - infoitsport : Calciomercato Inter, piace Lacazette: l’idea di Marotta -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

1 Caro Leo Turrini, a questo punto forse dovremmo parlare dell'imminente scudetto della tua. 'Alt! Come direbbe il grande Mughini, aborro. E come diceva il Trap, non dire gatto fin quando non sta nel sacco. Quindi, io preferisco occuparmi di Muhammad Ali'. Addirittura. 'Si', in questo ...Il Milan continua a lavorare sul futuro, anche sul mercato: Maldini sarebbe pronto a muoversi con l'Atalanta per arrivare a Pessina I recuperi di Serie A, con le vittorie die Juventus, mettono maggiore pressione ai rossoneri. I nerazzurri hanno, di fatto, chiuso i discorsi per lo scudetto, mentre i bianconeri sono tornati sotto e la corsa alla prossima Champions ...da tanto tempo non si vedevano da Osimhen accenni di calcio come è successo a Torino. Come non fosse stata una giornata che avvicina alla fine, ma piena di inizi, di idee diverse, quasi di promesse.L’Inter ragiona su come rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Ranocchia e Kolarov non rinnovano, possono arrivare Milenkovic e Maksimvic Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov, ...