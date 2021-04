ZenFone 7 e 7 Pro con Android 11 in Italia da domani | ecco le novitàHDblog it

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Finalmente ci siamo! Asus ha annunciato che nel corso della giornata diverrà rilasciato l’aggiornamento ad11 anche sulle variantine di7 e 7 Pro, i due top di gamma 2020 dell’azienda taiwanese. Lo scorso anno abbiamo recensito la variante Pro – che differisce dal modello base principalmente per il diverso taglio di memoria e la presenza di Snapdragon 865+ al posto di Snapdragon 865 ,- uno smartphone che ci ha convinto per il suo bilanciamento e il posizionamento di prezzo. A partire da, gli utentini potranno dare una bella rinfrescata ai loro7 grazie al rilascio del nuovo firmware, il quale sarà reso disponibile gradualmente ad un numero sempre maggiore di dispositivi. Questo significa che il rollout prenderà il ...

Advertising

PlanetR7_ : ZenFone 7 e 7 Pro con Android 11 in Italia da domani: ecco le novità - HDblog : ZenFone 7 e 7 Pro con Android 11 in Italia da domani: ecco le novità - zazoomblog : ASUS ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro a prezzi super con questa promo speciale - #ZenFone #ZenFone #prezzi #super… - cellicom : ASUS ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro a prezzi super con questa promo speciale -

Ultime Notizie dalla rete : ZenFone Pro

HDblog

VIDEO Asusè disponibile online da Unieuro a 599 euro . Asus7 è disponibile online da Unieuro a 499 euro . Il rapporto qualità prezzo è discreto e ci sono 5 modelli migliori . ...... infatti, potrete portarvi a casa il meglio della tecnologia, con la possibilità di pagare in 10 mesi a tasso zero! Le opportunità sono tante, ma stupisce quella riservata all' Asus, ...Finalmente ci siamo! Asus ha annunciato che nel corso della giornata di domani verrà rilasciato l'aggiornamento ad Android 11 anche sulle varianti italiane di ZenFone 7 e 7 Pro, i due top di gamma 202 ...Le opportunità sono tante, ma stupisce quella riservata all’Asus ZenFone 7 Pro, dal momento che viene venduto a soli 599,90€ invece di 799,00€, una cifra davvero ottima per quello che si è rivelato ...