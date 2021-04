Vaccini: in Piemonte mille farmacisti disponibili (Di mercoledì 7 aprile 2021) Hanno dato la loro adesione anche molte farmacie rurali, spesso l’unico presidio sanitario dei paesi in cui si trovano Leggi su lastampa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Hanno dato la loro adesione anche molte farmacie rurali, spesso l’unico presidio sanitario dei paesi in cui si trovano

Advertising

damorantonio : RT @kiara86769608: Marco Revelli, politologo e ordinario all’Università del Piemonte Orientale, all'attacco: 'Letta non deve fidarsi di Ren… - ritafrediani : Marco Revelli, politologo e ordinario all’Università del Piemonte Orientale, all'attacco: 'Letta non deve fidarsi d… - barbero_1979 : RT @Ruffino_Lorenzo: Adesioni alla vaccinazione in Piemonte - over 80: 94% - 70-79enni: 50% - personale sanitario: 95% - personale scolasti… - p_giampaolo : Vaccini, dall’8 aprile in Piemonte via alle preadesioni per chi ha tra i 60 ai 69 anni - Cosi49Cosimo : RT @kiara86769608: Marco Revelli, politologo e ordinario all’Università del Piemonte Orientale, all'attacco: 'Letta non deve fidarsi di Ren… -