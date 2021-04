'Rosa' contro 'rosso', ecco le imprenditrici contro le chiusure (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le sedie vuote con sopra un palloncino nero in segno di lutto e una scritta che racconta un anno di disperazione. Flash mob a due passi da piazza Duomo a Catania oggi per Piera e la sua equipe tutta al femminile (Stefania, Rosetta, Fabiana, Noemi, Mary, Simona, Anna Rosy) nel segno della protesta in Rosa di tutti i ristoratori costretti alla serrata dai "colori" in cui si trova la Sicilia: chiedono attenzione sottolineando che il distanziamento sociale potrebbe essere la chiave di volta per la riapertura e invece le saracinesche del loro locale restano abbassata. "Ora basta - dicono - siamo al collasso e per questo abbiamo deciso di riaprire. Cio' che ci spinge e' la disperazione. Da un anno apriamo e chiudiamo senza alcuna programmazione. Noi siamo tutte donne che hanno un marito, un figlio, un cane un gatto , gli affitti il mutuo e non sappiamo piu' come fare". La ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le sedie vuote con sopra un palloncino nero in segno di lutto e una scritta che racconta un anno di disperazione. Flash mob a due passi da piazza Duomo a Catania oggi per Piera e la sua equipe tutta al femminile (Stefania, Rosetta, Fabiana, Noemi, Mary, Simona, Anna Rosy) nel segno della protesta indi tutti i ristoratori costretti alla serrata dai "colori" in cui si trova la Sicilia: chiedono attenzione sottolineando che il distanziamento sociale potrebbe essere la chiave di volta per la riapertura e invece le saracinesche del loro locale restano abbassata. "Ora basta - dicono - siamo al collasso e per questo abbiamo deciso di riaprire. Cio' che ci spinge e' la disperazione. Da un anno apriamo e chiudiamo senza alcuna programmazione. Noi siamo tutte donne che hanno un marito, un figlio, un cane un gatto , gli affitti il mutuo e non sappiamo piu' come fare". La ...

