Ricercatrice di Avellino vince bando di 3 | 3 mln di euro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAnna Urciuolo, originaria di, risulta tra le ricercatrici vincitrici di undi 3, 3 mln difinanziato dall’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza” di Padova. Ladel Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova è destinataria di una somma di oltre 300milache consentiranno di consolidare il programma di ricerca dal titolo “Studying the normal and diseased human nmuscular system by engineered four dimensional skeletal muscle tissue”. Si tratta di uno studio del sistema nmuscolare sano e malato mediante il controllo spazio temporale di tessuti muscolari umani ingegnerizzati. “La contrazione del muscolo è controllata dai nni grazie ad una specifica ...