Perseverance si fa un bel selfie dopo lo sgancio di IngenuityHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono giorni delicati per la missione del rovere dell’elicottero Ingenuity, infatti, da pochi giorni è avvenuta la separazione e il primo elicottero marziano è pronto ai test preliminari dell’hardware che anticiperanno il primo volo di prova, previsto attorno all’11 aprile. Il roverè di fatto diventato una superstar e come tale viene sempre più spesso umanizzato, anche dagli organi di stampa. Non è raro che venga indicato con il diminutivo “Persy” e il fatto che proteggesse sotto la pancia il piccolo elicottero Ingenuity, alimentandolo come farebbe un cordone ombelicale nei mammiferi, non può far altro che antropomorfizzare ulteriormente questo incredibile mezzo tecnologico. Se ciò non bastasse anche la NASA cavalca quest’onda concorrendo all’enfatizzazione di questo aspetto, lo testimonia il recente scatto fotografico che ...