Pasqua in zona rossa, le vip comode ma con stile: dalla Ferragni alla Turani (Di mercoledì 7 aprile 2021) Per la seconda Pasqua in pandemia, i vip non si sono persi d’animo. Nonostante la zona rossa in tutta Italia, hanno cercato di festeggiare al meglio. Si sono goduti la famiglia e i raggi di sole primaverile, tra colombe e uova di cioccolato. In fatto di stile, hanno preferito la comodità, puntando su un abbigliamento che fosse pratico e confortevole ma senza rinunciare a tocchi di colore portatori di allegria. Tutti i colori della Pasqua Spaparanzata al sole sul terrazzo del suo appartamento romano, Alessia Marcuzzi era (è proprio il caso di dirlo) felice come una Pasqua. La conduttrice ha scelto un look dalle tonalità tenui e primaverili, dal rosa della maglietta al sabbia dei sandali. Fresca e delicata anche Caterina Balivo, alle prese con i preparativi per il pranzo con addosso uno ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Per la secondain pandemia, i vip non si sono persi d’animo. Nonostante lain tutta Italia, hanno cercato di festeggiare al meglio. Si sono goduti la famiglia e i raggi di sole primaverile, tra colombe e uova di cioccolato. In fatto di, hanno preferito la comodità, puntando su un abbigliamento che fosse pratico e confortevole ma senza rinunciare a tocchi di colore portatori di allegria. Tutti i colori dellaSpaparanzata al sole sul terrazzo del suo appartamento romano, Alessia Marcuzzi era (è proprio il caso di dirlo) felice come una. La conduttrice ha scelto un look dalle tonalità tenui e primaverili, dal rosa della maglietta al sabbia dei sandali. Fresca e delicata anche Caterina Balivo, alle prese con i preparativi per il pranzo con addosso uno ...

Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'La scelta di fare questa enorme zona rossa a Pasqua è ipocrita, sono molto critico su questa deci… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - LoGePi70 : @gaiatortora Merito di noi clienti. Nel momento in cui siamo usciti (l'estate scorsa) non abbiamo osservato le rego… - PA137467962 : RT @_Nico_Piro_: Quanto ci costeranno le tavolate irresponsabili di #Pasqua e #Pasquetta ? Tra 10/15 giorni potremo valutare l'impatto sui… -