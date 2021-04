Lo sciacallaggio della tv russa sul caso Denise Pipitone

(Di mercoledì 7 aprile 2021), da Mosca l’esame del sangue, ma niente Dna La Repubblica, pagina 23, di Salvo Palazzolo. «Basta con tutto questo clamore», sussurra la nonna diquando l’ultima troupe televisiva ha tolto l’assedio da via Domenico La Bruna. Sono le otto di sera. E neanche oggi è arrivato il Dnaragazzache la principale emittente pubblica di Mosca ha trasformato in una star nel programma sulle persone scomparse. Durante la registrazionetrasmissione, è stato fornito solo il dato del gruppo sanguigno all’avvocatofamiglia, Giacomo Frazzitta. Che adesso dice: «A questo punto, ci spogliamovicenda e rimettiamo ogni successivo accertamento alla Procura di Marsala». Ma è il gruppo sanguigno di? ...

A poche ore dalla rivelazione dell'esito dell'esame sul gruppo sanguigno arrivano le prime indiscrezioni: Olesya Rostov, non sarebbe Denise Pipitone ...La nostra rassegna stampa: 20 anni di dolore che la tv di Mosca sta spettacolarizzando in maniera indegna, lasciando la famiglia Pipitone senza risposte.