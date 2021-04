"In divisa soltanto i dittatori": Michela Murgia choc contro Figliuolo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roberto Vivaldelli Murgia all'attacco del generale Figliuolo: "Gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere che non fossero poliziotti che stavano dichiarando un arresto importante sono i dittatori negli altri Paesi" Se fosse per Michela Murgia, probabilmente il nostro esercito o non esisterebbe nemmeno oppure i nostri soldati e generali sarebbero costretti ad indossare vestiti arcobaleno e genderfluid. Le divise? Simbolo del patriarcato e del machismo più retrogrado, non adatto ai nuovi dogmi del progressismo liberal. L'ultima "sparata" della scrittrice simbolo sinistra snob e politicamente corretta è andata in scena ieri sera, a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. Tema della puntata la campagna vaccinale e la figura del ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roberto Vivaldelliall'attacco del generale: "Gli unici uomini che ho visto indavanti alle telecamere che non fossero poliziotti che stavano dichiarando un arresto importante sono inegli altri Paesi" Se fosse per, probabilmente il nostro esercito o non esisterebbe nemmeno oppure i nostri soldati e generali sarebbero costretti ad indossare vestiti arcobaleno e genderfluid. Le divise? Simbolo del patriarcato e del machismo più retrogrado, non adatto ai nuovi dogmi del progressismo liberal. L'ultima "sparata" della scrittrice simbolo sinistra snob e politicamente corretta è andata in scena ieri sera, a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. Tema della puntata la campagna vaccinale e la figura del ...

