Il Covid fa bene ai miliardari. Ne spunta uno ogni 17 ore. Forbes registra il record di 2.755 Paperoni. In aumento anche gli italiani (Di mercoledì 7 aprile 2021) Se una globalizzazione gestita malissimo dagli Stati fa aumentare da anni le diseguaglianze nel mondo, la pandemia ha moltiplicato il problema, tanto che l'anno scorso è nato un nuovo miliardario ogni 17 ore. Così non sono stati mai tanto numerosi i nuovi ingressi nella tradizionale classifica dei Paperoni pubblicata dalla rivista americana Forbes. Nella lista delle persone più ricche al mondo ci sono ora 2.755 nomi, con 493 new entry. Nel complesso, la somma dei loro patrimoni è di 13.100 miliardi di dollari: 8mila miliardi in più del totale della classifica 2020. In cima all'elenco dei miliardari, per il quarto anno consecutivo, c'è il numero uno di Amazon, Jeff Bezos (nella foto), con un patrimonio di 177 miliardi, in crescita di ben 64 miliardi di dollari. Alle sue spalle preme Elon Musk, che dal ...

