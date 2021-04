«Ibra ha ucciso un leone e poi si è fatto spedire cranio e pelle a casa»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ora è sfumata in polemica animalista, ma la storia è perfetta per alimentare il mito di Zlatanhimovic. L’attaccante del Milan, notoriamente una personalità poco ingombrante, è accusato dal sito svedese ‘Expressen’ di averunin Sud Africa nel 2011, e di essersipoi a, a Malmoe, i resti. L’Expressen scrive che c’è un elenco di 82 cacciatori svedesi, tra i quali, che hanno portato in Svezia carcasse di leoni. Nel caso dipezzi die mascella dell’animale (che tra l’altro porta tatuato sulla schiena) L’Associazione per i diritti degli animali Peta è intervenuta duramente sui social: “Zlatanhimovic ama definirsi un...

... secondo quanto riportato nel reportage, avrebbenel 2011 in Sudafrica un leone, portandosi a casa la pelle e la testa dell'animale. Contattato dai media locali,si è trincerato dietro un ...Zlatan Ibrahimovic è finito sotto accusa in Svezia per averun leone nel 2011. Più volte l'attaccante del Milan si è definito il re della savana ma ... infatti, sembra cheavesse ottenuto ...Secondo Expressen, Zlatan Ibrahimovic avrebbe ucciso un leone nel 2011 e portato i resti dell'animale a Malmoe, a casa sua ...Ibrahimovic avrebbe infatti ucciso un leone e si sarebbe fatto spedire poi i resti della creatura - pezzi di pelle, cranio e mascella - nella sua casa di Malmoe per tenerli in esposizione. 82 ...