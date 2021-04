“Emissioni ArcelorMittal come gestione Riva”. Presentata denuncia in Procura (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Le Emissioni degli impianti gestiti da ArcelorMittal sono le stesse della gestione Riva che hanno avviato indagini e conseguente processo penale a carico dei responsabili. Questo abbiamo riferito oggi alla Procura della Repubblica depositando una denuncia dove ribadiamo che queste Emissioni rappresentano un rischio per la salute pubblica e pertanto chiediamo un loro interventoChe queste denunce siano anche un pro memoria per il Consiglio di Stato, che sia chiaro che le Emissioni non sono terminate, qui a Taranto continuano ogni giorno. Se è ancora valida una Costituzione e una Legge che queste siano applicate e rispettate”. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ledegli impianti gestiti dasono le stesse dellache hanno avviato indagini e conseguente processo penale a carico dei responsabili. Questo abbiamo riferito oggi alladella Repubblica depositando unadove ribadiamo che questerappresentano un rischio per la salute pubblica e pertanto chiediamo un loro interventoChe queste denunce siano anche un pro memoria per il Consiglio di Stato, che sia chiaro che lenon sono terminate, qui a Taranto continuano ogni giorno. Se è ancora valida una Costituzione e una Legge che queste siano applicate e rispettate”. first appeared on Tarantini Time.

