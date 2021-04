De Vrij e Darmian dal 1', in avanti la LuLa: Inter così contro il Sassuolo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alle 18.45 l'Inter sfida il Sassuolo nel recupero della 28esima giornata di campionato. Ecco la probabile formazione di Antonio Conte Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alle 18.45 l'sfida ilnel recupero della 28esima giornata di campionato. Ecco la probabile formazione di Antonio Conte

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 22 Vidal, 36 Darmian, 9… - ABendotti : @90ordnasselA Tutta la vita Vecino per Gaglia..... a sx Darmian per Young .... confermo Ranocchia al centro con De… - Alemilanista86 : RT @toda022: Probabili formazioni Inter-Sassuolo INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliard… - albertocol9 : RT @toda022: Probabili formazioni Inter-Sassuolo INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliard… - ZiROMELU : @marco9894 Io farei Skriniar de vrij e darmian. Non vedo perché de vrij dovrebbe rimanere fuori. -