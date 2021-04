Come applicare il correttore | liquido o in crema | sui brufoli o sulle occhiaie | come si usa?

Leggi su amica

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sapereil, infatti, significa dire addio ae discromie. Con un unico gesto. Purché, ovviamente, la tecnica per mettere ilsia impeccabile. Basta un errore, infatti, per vanificarne gli effetti e rendere le imperfezioni più evidenti. Un alleato irrinunciabile durante il trucco, nonché estremamente versatile. Certo, perché ilsotto gli occhi può avere un’azione coprente o illuminante. Se applicato con maestria, poi, può regalare un leggero effetto lifting. Il modo perfetto per eliminare le. Illuminante, colorato o coprente, il tempismo è tutto. Quando mettere ilper un effetto flawless senza sforzo? Mescolando nuance e consistenze ...