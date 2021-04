Certificati anagrafici in tabaccheria: a breve attivo anche a Montesarchio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – anche a Montesarchio sarà presto attivato il servizio di rilascio dei ? Certificati anagrafici in tabaccheria. Sarà possibile grazie alla convenzione siglata dal Comune di Montesarchio, rappresentato dall’Assessore all’Innovazione Tecnologica Annalisa Clemente e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, guidata a livello provinciale da Emilio Zamparelli. Un servizio innovativo e tecnologicamente all’avanguardia che partirà a breve: la stampa dei Certificati anagrafici in tabaccheria. Nel merito l’Assessore Clemente dichiara: “L’iniziativa scaturisce dalla forte volontà dell’Amministrazione comunale di rendere la città di Montesarchio un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –sarà presto attivato il servizio di rilascio dei ?in. Sarà possibile grazie alla convenzione siglata dal Comune di, rappresentato dall’Assessore all’Innovazione Tecnologica Annalisa Clemente e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, guidata a livello provinciale da Emilio Zamparelli. Un servizio innovativo e tecnologicamente all’avanguardia che partirà a: la stampa deiin. Nel merito l’Assessore Clemente dichiara: “L’iniziativa scaturisce dalla forte volontà dell’Amministrazione comunale di rendere la città diun ...

