Buffon sui social: "Si può cadere, ma non si può smettere di combattere"

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha scritto così dopo la vittoria contro il Napoli sul suo profilo Instagram: "Si può cadere. Ma non si può smettere di combattere".

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Foto: Twitter Juventus
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Juve batte il Napoli 2 - 1 nello 'spareggio Champions'

Sui piedi di Fabian Ruiz la chance più importante per il pari dopo tre minuti, ma il tiro dello spagnolo da ottima posizione termina altissimo rispetto alla porta di Buffon. A dieci giri di lancette ...

Juve, i tifosi: tre promossi, due bocciati

Sui social, i tifosi bianconeri esultano per la vittoria e per le belle prestazioni di Chiesa, Buffon e Dybala, ma non risparmiano critiche a Morata e Chiellini. Senza contare le polemiche contro ...

Szczesny, troppi errori. La Juve si interroghi sul portiere. Siete d'accordo? Vi risponde G.B. Olivero

Da Dybala a Chiellini e Buffon: i commenti al 2-1 al Napoli

Keep doing You Bro". L'orgoglio dei veterani Buffon e Chiellini

Anche Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini hanno postato sui social network subito dopo la fine del match vinto contro il Napoli (leggi: ...

La Juve batte il Napoli 2-1 nello ‘spareggio Champions’ Sui piedi di Fabian Ruiz la chance più importante per il pari dopo tre minuti, ma il tiro dello spagnolo da ottima posizione termina altissimo rispetto alla porta di Buffon. A dieci giri di lancette ...

