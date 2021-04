Anche le navi inquinano | e molto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anche navi

Il Post

...ergonomici con certificazione AGR che riducono l'affaticamento ed elimina i dolori muscolari...display touch a colori da 7 pollici oppure da 8 pollici nel caso del top di gamma Multimedia...LIVORNO - Si consolida lo sdoganamento in mare al porto di Livorno. La procedura, già operativa dal 2014 per le merci containerizzate all'ufficio Adm, è stata recentemente estesaallemono cliente che trasportano merci alla rinfusa. Lo annuncia una nota dell' agenzia delle accise, dogane e monopoli. "Tale implementazione - si legge - è stata avviata in fase ...Medici, infermieri, operatori sanitari, visibili all’occorrenza e invisibili riguardo ai propri diritti. Una storia senza fine, aggravata ...«Si conferma – prosegue un’asciutta nota della compagnia ginevrino-partenopea – anche l’interesse sul ... il governo vuole che in prospettiva le navi scalino l’esterno della Laguna ...