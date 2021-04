500 milioni di profili LinkedIn in vendita sul Web (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un intero archivio di dati provenienti da LinkedIn è in vendita sul solito hacker forum. Si tratta di 500 milioni di profili su 600 milioni di iscritti al popolare social network di Microsoft. Il venditore, per provare di esserne in possesso, consente di scaricarne una parte, 2 milioni, divisi in quattro file distinti, a un prezzo di 2 dollari. Dati personali e informazioni lavorative insieme. La conferma ci arriva da Pierguido Iezzi di Swascan: “Ci hanno chiesto 1500 euro per tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un intero archivio di dati provenienti daè insul solito hacker forum. Si tratta di 500disu 600di iscritti al popolare social network di Microsoft. Il venditore, per provare di esserne in possesso, consente di scaricarne una parte, 2, divisi in quattro file distinti, a un prezzo di 2 dollari. Dati personali e informazioni lavorative insieme. La conferma ci arriva da Pierguido Iezzi di Swascan: “Ci hanno chiesto 1500 euro per tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

